Игрок «Динамо» Диалло: «Я нахожусь в великом клубе. Но пока тяжело с тренерами из-за незнания языка»
Нападающий «Динамо» Самба Диалло рассказал о первых месяцах проведенных в команде.
«Мой любимый игрок? Садио Мане из «Ливерпуля». Он – мой кумир в футболе. Мне импонирует его умение работать с мячом, обыгрывать один в один. Я тоже стараюсь играть так, как он. Мане – сенегалец, как и я. Мне очень нравится воспринимать его как пример в футболе.
Когда я узнал о киевском «Динамо»? В прошлом сезоне следил за Лигой чемпионов, где увидел игру команды против «Барселоны». Мой агент предложил мне приехать в Киев на просмотр, когда я был в юношеской сборной Сенегала.
Я в Киеве уже полгода, и когда приехал, то чувствовал себя хорошо, ведь «Динамо» - великий клуб. Это действительно известная команда, где из-за Лиги чемпионов хотят выступать многие футболисты. Я очень счастлив, что подписал контракт с «Динамо».
Мне пока тяжело общаться, потому что я пока не знаю языка. Поэтому тяжело с тренерами. Но когда они объясняют какие-то упражнения, я смотрю, что делают другие футболисты, а потом повторяю».
За Диалло уже следят большие европейские клубы.
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