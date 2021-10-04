Игрок «Динамо» Диалло: «Я нахожусь в великом клубе. Но пока тяжело с тренерами из-за незнания языка»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Самба Диалло рассказал о первых месяцах проведенных в команде.

Когда я узнал о киевском «Динамо»? В прошлом сезоне следил за Лигой чемпионов, где увидел игру команды против «Барселоны». Мой агент предложил мне приехать в Киев на просмотр, когда я был в юношеской сборной Сенегала.

Я в Киеве уже полгода, и когда приехал, то чувствовал себя хорошо, ведь «Динамо» - великий клуб. Это действительно известная команда, где из-за Лиги чемпионов хотят выступать многие футболисты. Я очень счастлив, что подписал контракт с «Динамо».

Мне пока тяжело общаться, потому что я пока не знаю языка. Поэтому тяжело с тренерами. Но когда они объясняют какие-то упражнения, я смотрю, что делают другие футболисты, а потом повторяю».