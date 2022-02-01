Алиев – об экс-тренере «Динамо»: «Только при нем я не позволял себе бухать»
Игрок «Динамо» позиции Миколенко рассказал о травмах, из-за которых не играет 1,5 года
Попытку заменить экс-защитника киевлян придется отложить
01 февраля 17:58
Владимир Костевич / Фото - Twitter
Защитник «Динамо» Владимир Костевич рассказал о травме, которая помешала ему отправиться на сбор с командой.
После восстановления от первой травмы в «Динамо» вы сразу получили вторую.
Это не вторая травма. Просто после первой операции зашили мениск, его пытались спасти полностью. Но иногда он не приживается до конца. И как раз в моем случае маленькая частица не прижилась, ее просто нужно было убрать.
Но уйдя в аренду в «Рух», вы тоже не играли. Из-за травмы?
Это немного другое. У меня был надрыв икроножной мышцы.
До «Руха» вы играли за «Карпаты». Нет такого, как с «Динамо» и «Шахтером», что не желательно переходить в состояние принципиального соперника?
Нет. Когда я играл за «Карпаты», не чувствовал этого вкуса дерби. Тогда «Рух» еще был областной командой. Я был в школе «Руха», а потом перешел в академию «Карпат». Не вижу в этом проблемы.
Напомним, в январе «Динамо» продало основного левого защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».
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