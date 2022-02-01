Игрок «Динамо» позиции Миколенко рассказал о травмах, из-за которых не играет 1,5 года

Попытку заменить экс-защитника киевлян придется отложить

Владимир Костевич / Фото - Twitter

Защитник «Динамо» Владимир Костевич рассказал о травме, которая помешала ему отправиться на сбор с командой.

После восстановления от первой травмы в «Динамо» вы сразу получили вторую.

Это не вторая травма. Просто после первой операции зашили мениск, его пытались спасти полностью. Но иногда он не приживается до конца. И как раз в моем случае маленькая частица не прижилась, ее просто нужно было убрать.

Но уйдя в аренду в «Рух», вы тоже не играли. Из-за травмы?

Это немного другое. У меня был надрыв икроножной мышцы.

До «Руха» вы играли за «Карпаты». Нет такого, как с «Динамо» и «Шахтером», что не желательно переходить в состояние принципиального соперника?

Нет. Когда я играл за «Карпаты», не чувствовал этого вкуса дерби. Тогда «Рух» еще был областной командой. Я был в школе «Руха», а потом перешел в академию «Карпат». Не вижу в этом проблемы.

Напомним, в январе «Динамо» продало основного левого защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».