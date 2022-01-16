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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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Игрок «Динамо» сравнил сборы столичного клуба с тем, что было в Первой лиге

Хавбек нашел общие моменты между ними
Футбол Украинская Премьер-лига
15:40
Игрок «Динамо» сравнил сборы столичного клуба с тем, что было в Первой лиге
Денис Антюх / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Денис Антюх подвел итоги первой части сезона, поделился взглядом на будущее и прокомментировал переход Виталия Миколенко в «Эвертон».

Денис, игроки переживают за результаты медобследования? 

Нет, ведь в отпуске мы себя держали в форме. Каждый из нас – профессионал и серьезно относится к своему делу. Думаю, ни у кого с этим проблем нет. 

Во время отпуска наверняка хотелось больше времени уделить семье?

Да и так целого месяца более чем достаточно, успели провести время с семьей, отдохнуть, набраться сил. Пора готовиться к сезону. 

А что представляло собой «домашнее задание» от тренерского штаба?

Тренер по физподготовке нам разослал программу, она включала в себя разные упражнения – и растяжка, и упражнения на силу, на мышцы кора, пробежки - много всего. За определенное время нужно было выполнить девять тренировок. Проверить выполнение нельзя, но каждый работает на совесть. 

Из всех украинских команд в евровесну пробилось лишь «Динамо» U-19... В чем проблема украинского футбола? 

Прежде всего, я очень рад за нашу молодежь, что они так хорошо себя проявили и теперь будут играть в плей-офф. Желаю им пройти как можно дальше и постараться выиграть турнир. Что касается нас, группа в ЛЧ была тяжелая. Мы старались, но не все получалось. Будем стараться показать лучший результат уже в следующем сезоне. 

Было определенное качество в последних матчах, но не было результата...

Может быть, нам в каких-то моментах не повезло: где-то не забили, где-то пропустили быстрый гол. Так сложилось...

Впереди сразу три сбора, такое насыщенное зимнее межсезонье первое в твоей карьере? 

Да нет, когда еще играл в Первой лиге, у нас зимние сборы длились месяца по два как минимум. Как собрались – месяца два тренируешься без перерыва. 

Уход Миколенко – знак для других игроков, что все в руках каждого и все двери открыты? 

Конечно, каждый из нас хочет прогрессировать и знать, что в дальнейшем он может оказаться в топ-чемпионатах Европы. Это пример для всех. 

Ты в межсезонье виделся с кем-то из партнеров по команде?

Мы сразу после начала отпуска полетели в Дубай, встречались там с Денисом Гармашем, Томашем Кендзерой. А по приезду домой проводил время только с семьей, родителями. 

Каким ты видишь этот год, какие цели ставишь?

Все в наших руках и ногах. Нужно выигрывать в каждом матче – и тогда будем чемпионами. Все зависит от нас. 

А личные амбиции? Хочешь получать больше игрового времени? 

Конечно. Буду тренироваться, доказывать тренеру. Впереди сборы – это шанс себя проявить.

Ранее голкипер «Динамо» рассказал, есть ли у него лишний вес после отпуска.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Денис Антюх

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