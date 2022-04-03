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Игрок «Динамо»: «Война в Украине? Это для меня не проблема»
Жерсон Родригеш высказал свою позицию касательно вторжения россии в нашу страну
03 апреля 20:47
Жерсон Родригеш / Фото: Twitter
Вингер «Динамо» Жерсон Родригеш, который выступает в турецком «Эюпспоре» на правах аренды, высказался о войне между россией и Украиной.
«Конечно, война в определенной степени затронула меня. Мои друзья в Украине сильно пострадали. Мой ребенок и семья были в Украине, когда началась война. Хочу, чтобы война поскорее закончилась, и мы вернулись к обычной жизни. Мне немного повезло, я не был в Украине, когда началась война, и после того, как я забрал с собой семью, это не является большой проблемой для меня».
Ранее стало известно, с кем «Динамо» сыграет ряд благотворительных матчей.
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