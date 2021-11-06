Игрок «Днепра-1»: «Мы готовы играть в еврокубках»

Команда идет 5-й в таблице УПЛ

Фото: Днепр-1

Защитник «Днепра-1» Никита Кравченко считает, что команда уже готова играть в еврокубках в следующем сезоне. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Команда победила очень убедительно. С чем ты это связываешь в первую очередь?

«Просто мы у себя в командной раздевалке обсудили то, что нужно выйти на игру с максимальным настроем, и так сыграть с первой до последней минуты и быть постоянно сконцентрированными. Отсюда и такой итоговый результат».

Лучшим игроком матча признали Александра Пихаленка, но он к своим результативным действиям вполне мог добавить еще несколько забитых мячей. Шутите ли над ним по этому поводу?

«Да, общались с ним сейчас. Он парень техничный и проблем с тем, чтобы метко ударить у него нет, но я видел в нескольких моментах, что у него мяч подскакивал на поле. Видимо там где-то ямку вырыли в газоне, и из-за этого Саша еле мяч за пределы стадиона не выбил. А в принципе, он молодец».

Тренерский штаб дал максимально поиграть и тем, кто оставался в запасе. Ребята в команде уже начали чувствовать друг друга на поле?

«Конечно, что у нас все в обойме, все чувствуют конкуренцию, и хорошо, когда все получают игровую практику».

Команда занимает место в еврокубковой зоне, но пока не может обыграть своих прямых конкурентов. В чем тут причина?

«Я также читал мнения специалистов о том, что мы еще не способны выступать в еврокубках, но я считаю, что мы этим составом и коллективом способны бороться и идти к нашей цели, а также показывать хорошую игру. И, конечно, мы готовы играть в еврокубках».

«Днепр-1» идет 5-м в таблице УПЛ.