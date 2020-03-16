Игрок «Днепра-1»: «Мы неважно провели первую часть первенства, поэтому нужно наверстывать упущенное»

Довбик забил уже три мяча весной

Артем Довбик / Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик оценил состояние команды в весенней части сезона.

Весной ты забил уже три мяча, как оценишь свои кондиции?

«Команда хорошо провела сборы. Сам по себе чувствую, что есть запас прочности, не такой, как был в первой части чемпионата».

Сколько мячей нужно забить нападающему за сезон, чтобы считать показатель достойным?

«Думаю, не менее 10».

Если взять чисто таблицу весенних матчей, «Днепр-1» занимает третье место. А каковы вообще задачи команды на чемпионат?

«Оставшиеся поединки будем играть, как финальные. Мы неважно провели первую часть первенства, поэтому нужно наверстывать упущенное. Команда сейчас выглядит неплохо, а с каким багажом придем на финиш турнира, увидим в середине мая».

Форвард забил пять мячей в нынешнем сезоне, три из которых весной.

«Днепр-1» идет 8-м в таблице.