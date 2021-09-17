Бабич – о матче «Александрия» – «Ингулец»: «Игра была интересной и интенсивной»
Игрок «Ингульца» – о матче с «Колосом»: «Шутим с Сичинавой, чтобы он не забил нам»
Игра состоится 18 сентября
Фото: ФК Ингулец
Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец рассказал о подготовке команды к матчу с «Колосом» в 8-м туре УПЛ.
«В матче прошлого тура УПЛ с «Александрией» не хватило забитого мяча и агрессии, игра была ничейной.
Подготовка к поединку с «Колосом» идет в обычном режиме — разбираем соперника, готовимся тактически, ищем слабые стороны, какие есть сильные стороны, чтобы их закрыть. Не акцентируем внимание на последних неудачах «Колоса», а стараемся смотреть на них как на соперника и конкурента, готовимся, как и ко всем прошлым поединкам.
Конечно, созваниваемся с Ситчинавой, это происходит практически каждую неделю. Обсуждали предстоящую игру. Шутили, чтобы в матче с нами он не забил свой первый мяч за «Колос».
Игра состоится 18 сентября в Кропивницком.
Обе команды проиграли свои предыдущие матчи.
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