Игрок «Ингульца» – о матче с «Колосом»: «Шутим с Сичинавой, чтобы он не забил нам»

Фото: ФК Ингулец

Полузащитник «Ингульца» Евгений Запорожец рассказал о подготовке команды к матчу с «Колосом» в 8-м туре УПЛ.

Подготовка к поединку с «Колосом» идет в обычном режиме — разбираем соперника, готовимся тактически, ищем слабые стороны, какие есть сильные стороны, чтобы их закрыть. Не акцентируем внимание на последних неудачах «Колоса», а стараемся смотреть на них как на соперника и конкурента, готовимся, как и ко всем прошлым поединкам.

Конечно, созваниваемся с Ситчинавой, это происходит практически каждую неделю. Обсуждали предстоящую игру. Шутили, чтобы в матче с нами он не забил свой первый мяч за «Колос».