Игрок «Интера» – о предложении от «Ньюкасла»: «Мог бы обеспечить еще несколько поколений семьи на эти деньги»

Фото: Sky Sports

Защитник Робин Гозенс рассказал Goal.com, почему отклонил предложения от «Ньюкасла».

Думаю, что задуматься о таком – очень по-человечески. Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другом клубе, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: «Нет, спасибо.

Тут речь не только обо мне. Я, наверное, мог бы обеспечить еще несколько поколений моей семьи на эти деньги».