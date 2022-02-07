Экс-тренер «Ньюкасла» Брюс возглавил клуб из Чемпионшипа
Игрок «Интера» – о предложении от «Ньюкасла»: «Мог бы обеспечить еще несколько поколений семьи на эти деньги»
Защитник все же покинул «Аталанту»
14:32
Фото: Sky Sports
Защитник Робин Гозенс рассказал Goal.com, почему отклонил предложения от «Ньюкасла».
«У меня было предложение от «Ньюкасла», но я его отклонил. Это бы поставило под угрозу мои спортивные цели.
Думаю, что задуматься о таком – очень по-человечески. Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другом клубе, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: «Нет, спасибо.
Тут речь не только обо мне. Я, наверное, мог бы обеспечить еще несколько поколений моей семьи на эти деньги».
Из «Аталанты» Гозенс отправился в «Интер».
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