Тренер «Львова» назвал свою ошибку, приведшую к разгрому от «Ворсклы»
Игрок «Львова»: «Были проблемы с физическим состоянием, возможно, из-за эпидемии ковида, которая у нас была»
Альваро – о неудачном старте сезона для команды
Фото: ФК Львов
Полузащитник «Львова» Альваро рассказал о причинах неудачного матча с «Ворсклой» (1:4) и старта сезона в УПЛ.
«Работали всю неделю, чтобы добыть результат. Но, возможно, у нас были проблемы с физическим состоянием из-за эпидемии ковида, которая у нас была.
Это, конечно, не оправдание, но одна из причин».
У «Львова» 1 очко после трех туров УПЛ. В таблице команда идет 13-й.
Хуже стартовали в новом сезоне лишь «Ингулец» и «Черноморец».
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