Бондаренко: «Тренеры «Мариуполя» меня подкололи, мол повезло, что 0:0»
Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»
Кащук – о ничьей с «горняками»
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук прокомментировал игру с «Шахтером» в контрольном матче.
«У нас появилась возможность сыграть с «Шахтером». Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их.
Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах».
Поделился мнением и тренер азовцев Остап Маркевич.
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