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Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»

Кащук – о ничьей с «горняками»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:28
Игрок «Мариуполя»: «Хотели доказать, что мы не хуже «Шахтера»
Фото: ФК Мариуполь

Полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук прокомментировал игру с «Шахтером» в контрольном матче.

«У нас появилась возможность сыграть с «Шахтером». Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их.

Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах».


Матч завершился вничью (0:0).

Поделился мнением и тренер азовцев Остап Маркевич.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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