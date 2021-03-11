Игрок «Миная» рассказал, как вернулся в Украину

Защитник «Миная» Максим Лопыренок рассказал, почему после расторжения контракта с «Днепром-1» провел всего месяц в новом клубе. Игрок успел подписать соглашение с участником азиатской Лиги чемпионов «Истиклолом», но вскоре вернулся в Украину. Слова футболиста передает пресс-служба закарпатцев.

Так сложились обстоятельства, что когда разорвал контракт с «Днепром-1», то реальным вариантом был для меня клуб «Истиклол» с Таджикистана.

Уровень футбола там не очень высокий. Но я поехал играть за этот клуб, который завоевал право играть в Азиатской Лиге чемпионов – это очень престижный турнир. Да и коллектив там подобрался интересный, футболисты хорошего уровня, игроки национальной сборной. Все остальные команды в этой стране слабого уровня, да и условия там никакие.

За это время с «Истиклол» выиграл предсезонний турнир, который проходит каждый год перед чемпионатом – Кубок Федерации Таджикистана. Интересные соревнования, хороший турнир, болельщиков немало пришло – атмосфера была очень приятная.

Я пробыл там месяц, подписал контракт, потом мне просто сказали, что контракт не зарегистрировали. Кстати, такая ситуация была не только со мной, но и с другим украинским футболистом – Юрием Коломойцем. Когда я понял, что там происходит что-то не хорошо, то вовремя со мной связались с ФК «Минай». И я вернулся.

Конечно, закарпатская команда за время моего отсутствия изменилась. Много новых футболистов появилось. Но большинство людей я знаю, меня хорошо знают. Приятно сюда вернуться.

Я здесь только неделю, не со всеми познакомился с новичков. Но коммуникация уже есть, думаю, мы на правильном пути. Игра с «Олимпиком» доказала это, мы неплохо там сыграли в обороне и победили.