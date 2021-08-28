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Игрок молодежной сборной Казахстана не подошел «Ингульцу»

Также на просмотре в команде футболист, выступавший в Италии
Футбол Украинская Премьер-лига
21:44
Игрок молодежной сборной Казахстана не подошел «Ингульцу»
Фото - ФК Ингулец

Спортивный директор «Ингульца» Вадим Яровой после победы над «Мариуполем» в матче шестого тура УПЛ (3:0) назвал причины успешных последних результатов команды.

«Ингулец» чужого места не занимает. Ведь даже в проигранных на старте поединках с «Зарей» и «Десной» мы не выглядели обреченными. Просто «Ингулец» в отличие от соперников не преуспел в реализации своих голевых моментов.

Но заложенный крепкий фундамент на подготовительных сборах тренерским штабом во главе с Сергеем Лавриненко, качественно проведенная селекционная работа должны были о себе дать знать. Ничья с «Динамо» лишь прибавила уверенности в своих силах, вдохновения, затем были одержаны очень важные победы над «Львовом» и «Mариуполем».

Появилась конкуренция за место в стартовом составе, хотя мы не против еще усилиться. В расположении «Ингульца» на просмотре находится нападающий из Туниса, имеющий опыт выступлений в Италии. С ним определимся в ближайшее время. А вот игрок молодежной сборной Казахстана не впечатлил и уже уехал домой.

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко отметил, что «Ингулец» контролировал игру, но легкой победа не была.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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