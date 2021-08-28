Игрок молодежной сборной Казахстана не подошел «Ингульцу»

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Спортивный директор «Ингульца» Вадим Яровой после победы над «Мариуполем» в матче шестого тура УПЛ (3:0) назвал причины успешных последних результатов команды.

Но заложенный крепкий фундамент на подготовительных сборах тренерским штабом во главе с Сергеем Лавриненко, качественно проведенная селекционная работа должны были о себе дать знать. Ничья с «Динамо» лишь прибавила уверенности в своих силах, вдохновения, затем были одержаны очень важные победы над «Львовом» и «Mариуполем».

Появилась конкуренция за место в стартовом составе, хотя мы не против еще усилиться. В расположении «Ингульца» на просмотре находится нападающий из Туниса, имеющий опыт выступлений в Италии. С ним определимся в ближайшее время. А вот игрок молодежной сборной Казахстана не впечатлил и уже уехал домой.