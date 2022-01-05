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Игрок молодежной сборной Украины перешел в «Славию»

Ранее Чемпион Чехии объявил о подписании защитника Качарабы
Футбол Украинские легионеры
18:39
Игрок молодежной сборной Украины перешел в «Славию»
Максим Таловеров / Фото - Славия Прага

Защитник Максим Таловеров стал игроком пражской «Славии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел из «Ческе Будеевице» за 700 тысяч евро. Контракт подписан на пять лет.

Таловеров является игроком молодежной сборной Украины. Оборонец провел 7 матчей под руководством Руслана Ротаня.

Ранее «Славия» выкупила защитника национальной команды Тараса Качарабу.

Сергей Стаднюк
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Теги

Славия Прага Максим Таловеров

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