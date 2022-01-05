Чемпион Чехии выкупил защитника сборной Украины за 20 миллионов
Игрок молодежной сборной Украины перешел в «Славию»
Ранее Чемпион Чехии объявил о подписании защитника Качарабы
18:39
Максим Таловеров / Фото - Славия Прага
Защитник Максим Таловеров стал игроком пражской «Славии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист перешел из «Ческе Будеевице» за 700 тысяч евро. Контракт подписан на пять лет.
Таловеров является игроком молодежной сборной Украины. Оборонец провел 7 матчей под руководством Руслана Ротаня.
Ранее «Славия» выкупила защитника национальной команды Тараса Качарабу.
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