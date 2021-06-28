Де Лигт: «Нидерланды вылетели из-за того, что сделал я»
Игрок Нидерландов: «Недооценки Чехии точно не было»
Полузащитник – о вылете из Евро-2020
Фото: Marca
Полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг признался сайту UEFA, что не понимает причины поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
«Все это выглядело так, как будто мы были уставшими, но я не понимаю, почему так. Мы действительно хотели победить. Для многих парней это был важнейший матч в карьере.
Нельзя сказать, что мы не были готовы в плане тактики. Мы были сосредоточены на игре, недооценки точно не было. Мы просто не смогли сыграть в свой футбол. Иногда такие дни бывают».
Чехия сыграет против Дании в четвертьфинале турнира.
Комментарии 0