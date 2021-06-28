Игрок Нидерландов: «Недооценки Чехии точно не было»

Фото: Marca

Полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг признался сайту UEFA, что не понимает причины поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

Нельзя сказать, что мы не были готовы в плане тактики. Мы были сосредоточены на игре, недооценки точно не было. Мы просто не смогли сыграть в свой футбол. Иногда такие дни бывают».