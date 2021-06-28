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Игрок Нидерландов: «Недооценки Чехии точно не было»

Полузащитник – о вылете из Евро-2020
Футбол Евро-2020
14:10
Игрок Нидерландов: «Недооценки Чехии точно не было»
Фото: Marca

Полузащитник сборной Нидерландов Френки Де Йонг признался сайту UEFA, что не понимает причины поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

«Все это выглядело так, как будто мы были уставшими, но я не понимаю, почему так. Мы действительно хотели победить. Для многих парней это был важнейший матч в карьере.

Нельзя сказать, что мы не были готовы в плане тактики. Мы были сосредоточены на игре, недооценки точно не было. Мы просто не смогли сыграть в свой футбол. Иногда такие дни бывают».

Чехия сыграет против Дании в четвертьфинале турнира.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Чехии (футбол) сборная Нидерландов (футбол)

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