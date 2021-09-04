Хавбек «Металлист 1925»: «Забей пенальти – игра сложилась бы по-другому»
Игрок ПСВ сыграл в спарринге за «Металлист 1925»
В Харькове просмотрели потенциального новичка
4 сентября 18:43
Ибрагим Берете
Полузащитник сборной Гвинеи U-20 Ибрагим Берете может перейти в «Металлист 1925». Об этом сообщила пресс-служба харьковского клуба.
20-летний вингер сыграл в матче с полтавской «Ворсклой» (2:1).
В прошлом футболист выступал за юношеские команды «Витесса», «Фейеноорда» и ПСВ. Берете сыграл 35 матчей в молодежных чемпионатах Нидерландов, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
«Металлист 1925» в Украинской премьер-лиге после шести туров занимает 11-е место в 6-ю очками.
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