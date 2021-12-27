Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»

Рафинья покинет Париж

Фото: PSG

Полузащитник ПСЖ Рафинья близок к уходу из клуба.

Хавбек вернется в Испанию, где станет игроком «Реал Сосьедада». Стороны близки к соглашению аренды.

У «басков» не будет права выкупа. Аренда в «Сосьедаде» будет рассчитана до конца сезона, сообщает AS.

27 декабря он должен явится в Сан-Себастьян на медосмотр. Ранее он уже играл в Ла Лиге за «Барселону» и «Сельту».

За ПСЖ в этом сезоне Рафинья провел лишь пять матчей.