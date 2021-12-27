ПСЖ не смог отыграть «Лорьян» в Лиге 1
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Рафинья покинет Париж
14:41
Фото: PSG
Полузащитник ПСЖ Рафинья близок к уходу из клуба.
Хавбек вернется в Испанию, где станет игроком «Реал Сосьедада». Стороны близки к соглашению аренды.
У «басков» не будет права выкупа. Аренда в «Сосьедаде» будет рассчитана до конца сезона, сообщает AS.
27 декабря он должен явится в Сан-Себастьян на медосмотр. Ранее он уже играл в Ла Лиге за «Барселону» и «Сельту».
За ПСЖ в этом сезоне Рафинья провел лишь пять матчей.
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