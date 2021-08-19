Скрипник: «Заря» постарается проявить себя в матче с «Рапидом»
Игрок «Рапида»: «Заря» всегда хорошо выступала в еврокубковых турнирах»
Начало матча – в 22:00
11:10
Фото: SK Rapid
Полузащитник «Рапида» Максимилиан Хофманн поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Рапидом».
«Это будет действительно сложная игра. «Заря» всегда хорошо выступала в еврокубковых турнирах. Также они заняли третье место в чемпионате Украины. Нам нужно действительно хорошо сыграть, чтобы пройти такого сильного соперника.
Мы играем дома, и в прошлом мы много раз доказывали, что мы действительно можем считаться домашней командой, так как на своем поле мы часто добываем положительный результат».
Начало матча – в 22:00.
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