Игрок «Рапида»: «Заря» всегда хорошо выступала в еврокубковых турнирах»

Фото: SK Rapid

Полузащитник «Рапида» Максимилиан Хофманн поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Рапидом».

Мы играем дома, и в прошлом мы много раз доказывали, что мы действительно можем считаться домашней командой, так как на своем поле мы часто добываем положительный результат».