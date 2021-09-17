«Рома» не оставила шансов ЦСКА в группе «Зари»
Игрок «Ромы»: «Работать под руководством Моуриньо – это что-то невероятное»
Пеллегрини также оценил первую победу в Лиге конференций
15:11
Фото: CalcioMercato
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился эмоциями Football-Italia от победы над ЦСКА София (5:1) в Лиге конференций и работы с Жозе Моуриньо.
«Вот увидите, с приходом Жозе Моуриньо в «Роме» уже ничего не будет по-старому.
Работать с Моуриньо — это нечто невероятное! Я еще никогда не испытывал такого чувства уверенности в победах и трофеях, и я такой не один».
Сам Моуриньо недоволен игрой команды.
В другом матче группы «Буде-Глимт» разбил «Зарю» (3:1).
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