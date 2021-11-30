Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 16
Футбол (3 события из 4) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Альянс 0:2 Окончен
17:30 Оболонь - Металлист 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Заря 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция -:- Запланирован
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован

Игрок РПЛ: «Сборная Польши лучше России»

Мачей Рыбус заявил, что уровень российской команды не слишком высокий

Футбол Чемпионат мира по футболу
12:35
Игрок РПЛ: «Сборная Польши лучше России»
Мачей Рыбус / Фото: https://weszlo.com

Защитник московского «Локомотива» и сборной Польши Мачей Рыбус высказался о стыковом матче против России в отборе на чемпионат мира-2022.

«Положительно отнесся к жеребьевке. Посмотрим правде в глаза – могло быть и хуже. Россия – команда, портив которой можно играть. Это не Португалия и не Италия. Я смотрел последние матчи сборной России и считаю, что они не слишком высокого уровня, хотя ничья в последнем туре давала им прямой выход на чемпионат мира.

Матч с Хорватией был на сто процентов оборонительным в их исполнении. Как известно, матч играли при сложных погодных условиях. Я знаю всех игроков сборной России, мы также играли с ними товарищеский матч перед Евро. Тогда в составе еще был Дзюба, но сейчас он не вызывается из-за конфликта с тренером Карпиным.

В целом наша сборная лучше, наши футболисты играют в лучших клубах. В сборной России почти вся команда играет в РПЛ, кроме Миранчука, но тот уже давно не выступает за «Аталанту» регулярно. Единственный игрок, который закрепился за границей, – это Головин».

Напомним, ранее в Польше заявили, что хотели попасть на Россию

Источник: sports.ru Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Польши (футбол) сборная России (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-тренер Польши: «В первом туре нам повезло. Мы хотели попасть на Россию»
Экс-тренер Польши: «В первом туре нам повезло. Мы хотели попасть на Россию»
Футбол Чемпионат мира по футболу
27 ноября 07:56
Сабо: «Правильно, что Украину и Россию разводят. Эти бл*ди, что они делают?»
Сабо: «Правильно, что Украину и Россию разводят. Эти бл*ди, что они делают?»
Футбол Сборная Украины
26 ноября 13:21
1
Воронин: «Матч Россия – Украина невозможен, какой смысл об этом говорить?»
Воронин: «Матч Россия – Украина невозможен, какой смысл об этом говорить?»
Футбол В Европе
21 ноября 22:45
Василий Уткин: «Давно мечтаю об игре Украина – Россия. Футбол – миротворец»
Василий Уткин: «Давно мечтаю об игре Украина – Россия. Футбол – миротворец»
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 18:10
1
Кафельников выступил против того, чтобы футбольные сборные Украины и России разводили при жеребьевке
Кафельников выступил против того, чтобы футбольные сборные Украины и России разводили при жеребьевке
Теннис
17 ноября 12:29
Главный тренер сборной России: «С Украиной в 1999-м году было больнее, чем сейчас»
Главный тренер сборной России: «С Украиной в 1999-м году было больнее, чем сейчас»
Футбол Чемпионат мира по футболу
16 ноября 10:37

Новости: Футбол

В «Фенербахче» определились с будущим выступающего в «Заре» форварда
В «Фенербахче» определились с будущим выступающего в «Заре» форварда
Украинская Премьер-лига
13:26
Семин: «Во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике»
Семин: «Во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике»
В Европе
13:13
«Барселона» приостановила переговоры о трансфере Ольмо
«Барселона» приостановила переговоры о трансфере Ольмо
Примерa (Испания)
13:06
«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта
Мнение
«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта
В мире
12:57
Жоржиньо скромно отреагировал на попадание в тройку лучших футболистов года
Жоржиньо скромно отреагировал на попадание в тройку лучших футболистов года
В Европе
12:55
Футбольная мистика. Азар получил мышечную травму пока лечился от проблем с желудком
Футбольная мистика. Азар получил мышечную травму пока лечился от проблем с желудком
Примерa (Испания)
12:44
Игрок РПЛ: «Сборная Польши лучше России»
Игрок РПЛ: «Сборная Польши лучше России»
Чемпионат мира по футболу
12:35
Левандовски был близко. Стало известно, на сколько баллов Месси опередил поляка в голосовании за ЗМ
Левандовски был близко. Стало известно, на сколько баллов Месси опередил поляка в голосовании за ЗМ
В Европе
12:15
«Барселона» обратилась к «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Марсьяля
«Барселона» обратилась к «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Марсьяля
Премьер-Лига (Англия)
11:59
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
10
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
1 декабря 21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
1 декабря 22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00