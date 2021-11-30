Игрок РПЛ: «Сборная Польши лучше России»

Мачей Рыбус / Фото: https://weszlo.com

Защитник московского «Локомотива» и сборной Польши Мачей Рыбус высказался о стыковом матче против России в отборе на чемпионат мира-2022.



Матч с Хорватией был на сто процентов оборонительным в их исполнении. Как известно, матч играли при сложных погодных условиях. Я знаю всех игроков сборной России, мы также играли с ними товарищеский матч перед Евро. Тогда в составе еще был Дзюба, но сейчас он не вызывается из-за конфликта с тренером Карпиным.

В целом наша сборная лучше, наши футболисты играют в лучших клубах. В сборной России почти вся команда играет в РПЛ, кроме Миранчука, но тот уже давно не выступает за «Аталанту» регулярно. Единственный игрок, который закрепился за границей, – это Головин».