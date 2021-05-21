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Игрок «Сассуоло»: «Готов пойти за Де Дзерби. Посмотрим где он окажется»

Полузащитника хочет купить «Шахтер»
Футбол Серия А (Италия)
15:26
Игрок «Сассуоло»: «Готов пойти за Де Дзерби. Посмотрим где он окажется»
Фото: AFP

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога признался L’Equipe, что готов сменить команду летом.

«С января мы вели переговоры с руководством о продлении контракта, но не пришли к консенсусу. Поэтому было принято обоюдное решение, что летом я уйду. Хочу сделать шаг вперед. После трех лет в клубе это самый подходящий момент.

Если будет возможность пойти куда-то вслед за Роберто Де Дзерби, то почему бы и нет? Но это не значит, что я пойду куда угодно. Посмотрим, где он окажется. Ничего не исключаю».

«Шахтер» готов переманить Бога из «Сассуоло».

Также «горняки» смотрят еще за несколькими игроками итальянцев.

Андрей Усмонов
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Теги

Сассуоло Роберто Де Дзерби

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