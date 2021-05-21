Игрок «Сассуоло»: «Готов пойти за Де Дзерби. Посмотрим где он окажется»

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Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога признался L’Equipe, что готов сменить команду летом.

Если будет возможность пойти куда-то вслед за Роберто Де Дзерби, то почему бы и нет? Но это не значит, что я пойду куда угодно. Посмотрим, где он окажется. Ничего не исключаю».