Стало известно, почему Де Дзерби решил покинуть «Сассуоло»
Игрок «Сассуоло»: «Готов пойти за Де Дзерби. Посмотрим где он окажется»
Полузащитника хочет купить «Шахтер»
15:26
Фото: AFP
Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога признался L’Equipe, что готов сменить команду летом.
«С января мы вели переговоры с руководством о продлении контракта, но не пришли к консенсусу. Поэтому было принято обоюдное решение, что летом я уйду. Хочу сделать шаг вперед. После трех лет в клубе это самый подходящий момент.
Если будет возможность пойти куда-то вслед за Роберто Де Дзерби, то почему бы и нет? Но это не значит, что я пойду куда угодно. Посмотрим, где он окажется. Ничего не исключаю».
«Шахтер» готов переманить Бога из «Сассуоло».
Также «горняки» смотрят еще за несколькими игроками итальянцев.
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