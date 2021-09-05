Петраков – о ничьей с Францией: «Благодарен ребятам, мы еще в игре»
Игрок сборной Франции: «не спешил бы называть ничью с Украиной – катастрофой»
Рабьо отметил соперника
Фото: AFP
Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо оценил ничью с Украиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022. Слова игрока приводит L’Equipe.
«Нас не устраивает ничья против Украины, но я бы не спешил называть это катастрофой, так как мы все еще находимся на очень хорошей позиции в турнирной таблице нашей группы.
Во вторник нам предстоит обыграть Финляндию, для чего мы должны приложить куда больше усилий, чем сегодня. Создавать моменты и их реализовывать.
Украина сумела построить против нас очень компактный блок, который отлично справлялся с работой в обороне. У них очень сплоченная команда, которая не оставляет свободного места на поле. Впрочем, мы все равно могли уйти с поля победителями, были шансы, но мы так и не забили в хороших ситуациях».
Франция – лидер группы после пяти туров.
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