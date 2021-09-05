Игрок сборной Франции: «не спешил бы называть ничью с Украиной – катастрофой»

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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо оценил ничью с Украиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022. Слова игрока приводит L’Equipe.

Во вторник нам предстоит обыграть Финляндию, для чего мы должны приложить куда больше усилий, чем сегодня. Создавать моменты и их реализовывать.

Украина сумела построить против нас очень компактный блок, который отлично справлялся с работой в обороне. У них очень сплоченная команда, которая не оставляет свободного места на поле. Впрочем, мы все равно могли уйти с поля победителями, были шансы, но мы так и не забили в хороших ситуациях».