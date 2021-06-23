Игрок сборной Нидерландов пропустит остаток Евро-2020

Де Йонг получил травму

Фото: Voetbal

Сборная Нидерландов лишилась игрока перед матчами плей-офф Евро-2020.

Не поможет команде до конца турнира форвард Люк Де Йонг. Игрок получил повреждение во время тренировки 22 июня.

После медосмотра игроку сообщили, что на восстановление потребуется около месяца. На Евро он уже не сыграет, сообщает пресс-служба сборной.

Де Йонг отыграл два матча на турнире, выходя на замену в каждом из них.

Нидерланды пробились в плей-офф и ждут соперника, который определится 23 июня.