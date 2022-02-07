Игрок сборной Украины: «Когда мы дошли до полуфинала, то были очень довольны этим результатом»

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Игрок сборной Украины Игорь Корсун оценил выступление команды на Евро-2022.

Испания сыграла на своем уровне — это одна из лучших команд в мире. Они всегда находятся на голову выше.

Когда мы дошли до полуфинала, то были очень довольны этим результатом. Аппетит приходит во время еды, поэтому хотели побороться за медали.

Хочу поблагодарить всю Украину за ту поддержку, которую мы ощущали, за эти невероятные эмоции. Это было просто прекрасно! Невероятная поддержка, которая заставляет тебя идти вперед. Играть в таких условиях — одно удовольствие. Мы работаем именно ради таких эмоций, которые подарил нам этот чемпионат Европы.

Если выделить отдельный момент этого турнира, то больше всего запомнилась, наверное, победа над Казахстаном».