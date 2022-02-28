Игрок сборной Украины отказался тренироваться под руководством российского тренера

«Ференцварош» пока не знает, что делать с Зубковым

Фото: fradi.hu

«Ференцварош» через свой сайт сообщил, что полузащитник Александр Зубков отказывается тренироваться.

Это связано с главным тренером Станиславом Черчесовым. Украинец не хочет тренироваться под его руководством. Игру 27 февраля он пропустил по этой причине.

Александр взволнован и переживает из-за вторжения РФ в Украину. Черчесов является экс-тренером сборной России.

Он возглавил венгерскую команду в декабре.

На счету игрока 25 матчей в этом сезоне чемпионат Венгрии.