Венгрия. «Фехервар» с тремя украинцами уступил аутсайдеру. «Ференцварош» сохранил лидерство, несмотря на ничью
Игрок сборной Украины отказался тренироваться под руководством российского тренера
«Ференцварош» пока не знает, что делать с Зубковым
Фото: fradi.hu
«Ференцварош» через свой сайт сообщил, что полузащитник Александр Зубков отказывается тренироваться.
Это связано с главным тренером Станиславом Черчесовым. Украинец не хочет тренироваться под его руководством. Игру 27 февраля он пропустил по этой причине.
Александр взволнован и переживает из-за вторжения РФ в Украину. Черчесов является экс-тренером сборной России.
Он возглавил венгерскую команду в декабре.
На счету игрока 25 матчей в этом сезоне чемпионат Венгрии.
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