Хавбек сборной Украины – в топ-3 лучших игроков пятого тура отбора ЧМ-2022

Игрок национальной команды провел отличный матч с Францией

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В матче пятого тура квалификации к ЧМ-2022 Украина на своем поле сыграла вничью со сборной Франции (1:1).

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко вошел в топ-3 лучших игроков отбора ЧМ-2022 по итогам пятого тура, сообщает официальный сайт UEFA.

Футболист забил единственный гол хозяев в матче, который получился на загляденье красивым.

В этом списке хавбека обошли только защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски, оформивший гол+пас в матче с Ирландией, и вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер, который отстоял на ноль и даже отбил пенальти в игре против чемпионов Европы.

Напомним, ранее известный журналист заявил, что Шапаренко первым среди «динамовцев» уйдет в топ-чемпионат.