Игрок Северной Македонии: «Выйдем 100% готовыми на матч с Украиной»

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Защитник Северной Македонии Кире Ристевски поделился ожиданиями vecer.mk от матча против Украины.
«Выйдем 100% готовыми на матч с Украиной. Наши фаны заслуживают на победу, быть счастливыми. Мы особо не анализировали украинцев, думаю, будет похожий матч как против Австрии. Украина – агрессивная команда, они захотят навязать свой темп.
Скоро состоится анализ и начнется подготовка к этому матчу. Посмотрим, что скажет тренер, я пока не вдавался в подробности. Мы должны быть готовы к агрессии и борьбе на поле».
Игра состоится 17 июня в 16:00.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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