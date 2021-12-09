Игрок «Шахтера» не хочет переходить в «Сассуоло»

Соломон намерен играть в АПЛ

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон вряд ли перейдет в «Сассуоло».

Сообщалось, что 22-летний игрок может быть включен в сделку по полузащитнику итальянцев Жереми Бога. Впрочем, сам израильтянин не станет разменной монетой.

Как утверждает sport5, Манор хочет играть в АПЛ и считает, что вскоре будет готов покинуть украинскую команду. Отмечается, что скауты разных команд следили за игроком «горняков».

Процент от продажи Манора получит «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до 2023-го года.