Игрок ЦСКА София: «Арбитр должен был быть более внимательным, когда мяч находился в штрафной «Зари»

Фото: ЦСКА София

Полузащитник ЦСКА София Георги Йомов поделился мнением о поражении команды от «Зари» (0:1) в группе Лиги конференций.

Это поражение не должно повлиять на нас в чемпионате. Мы уже думаем о следующем матче, потому что преследуем очень серьезную цель во внутреннем турнире.

Я думаю, что арбитр должен был быть более внимательным, когда мяч находился в штрафной «Зари». Но я не хочу комментировать судей, это просто плохой день для нас.

Мы всегда стремимся побеждать, я верю в победу до конца. Нужно поднять голову. Мы показываем неплохой футбол, думаю, победы придут».