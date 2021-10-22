Вернидуб: «Победа над ЦСКА даст нам хороший импульс для дальнейших достижений»
Игрок ЦСКА София: «Арбитр должен был быть более внимательным, когда мяч находился в штрафной «Зари»
Болгарский клуб уступил украинцам
12:10
Фото: ЦСКА София
Полузащитник ЦСКА София Георги Йомов поделился мнением о поражении команды от «Зари» (0:1) в группе Лиги конференций.
«Мы проиграли, потому что не забили. Нам не повезло. А когда не забиваешь ты, то забивают тебе. Думаю, в этом причина. Надеюсь, что в следующем матче мы одержим победу.
Это поражение не должно повлиять на нас в чемпионате. Мы уже думаем о следующем матче, потому что преследуем очень серьезную цель во внутреннем турнире.
Я думаю, что арбитр должен был быть более внимательным, когда мяч находился в штрафной «Зари». Но я не хочу комментировать судей, это просто плохой день для нас.
Мы всегда стремимся побеждать, я верю в победу до конца. Нужно поднять голову. Мы показываем неплохой футбол, думаю, победы придут».
«Заря» поднялась на третье место в таблице.
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