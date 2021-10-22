Голкипер «Вереса» – об отбитом пенальти с «Черноморцем»: «Просто угадал»
Игрок «Вереса»: «Если бы не красная карточка – игра с «Черноморцем» сложилась бы по-другому»
Пасич забил единственный мяч в матче
Фото: НК Верес
Нападающий «Вереса» Евгений Пасич прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Черноморцем» (1:0) в 11-м туре УПЛ и свой гол в матче.
«Черноморец» - хорошая молодая команда. Конечно, красная карточка повлияла на игру. Мы больше стали играть на оборону и пытались наладить игру в контратаках. Если бы не красная карточка - игра бы сложилась по-другому.
Что касается гола - оказался в нужном месте. Я видел развитие атаки, пошел вперед. Рикошет чуть помог и я забил».
Пасич забил один мяч в нынешнем сезоне.
За команду также играет его брат-близнец Геннадий.
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