Игрок «Вереса» получил вызов в сборную Молдовы

Гечев может сыграть за национальную команду

Фото: НК Верес

Полузащитник «Вереса» Михаил Гечев вызван в сборную Молдовы.

Команда проведет три матча в сентябре – против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).

Гечев является ключевым игроком «Вереса» в нынешнем сезоне. Он отыграл все четыре матча за команду.

За сборную Молоды Михаил сыграл один матч, да и то в товарищеской встрече в 2019-м году.