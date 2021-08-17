«Верес» и «Ворскла» сыграли вничью в 4-м туре УПЛ
Игрок «Вереса» получил вызов в сборную Молдовы
Гечев может сыграть за национальную команду
Фото: НК Верес
Полузащитник «Вереса» Михаил Гечев вызван в сборную Молдовы.
Команда проведет три матча в сентябре – против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).
Гечев является ключевым игроком «Вереса» в нынешнем сезоне. Он отыграл все четыре матча за команду.
За сборную Молоды Михаил сыграл один матч, да и то в товарищеской встрече в 2019-м году.
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