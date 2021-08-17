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Игрок «Вереса» получил вызов в сборную Молдовы

Гечев может сыграть за национальную команду
Футбол Украинская Премьер-лига
13:28
Игрок «Вереса» получил вызов в сборную Молдовы
Фото: НК Верес

Полузащитник «Вереса» Михаил Гечев вызван в сборную Молдовы.

Команда проведет три матча в сентябре – против Австрии (1 сентября), Шотландии (4 сентября) и Фарерских островов (7 сентября).

Гечев является ключевым игроком «Вереса» в нынешнем сезоне. Он отыграл все четыре матча за команду.

За сборную Молоды Михаил сыграл один матч, да и то в товарищеской встрече в 2019-м году.

Андрей Усмонов
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