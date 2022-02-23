Гол Влаховича на 32-й секунде не помог «Ювентусу» обыграть «Вильярреал»
Игрок «Ювентуса» получил два перелома во время игры с «Вильярреалом»
Маккени пропустит пару месяцев
08:11
Фото: Sky Sports
«Ювентус» потерял полузащитника Уэстона Маккени после игры с «Вильярреалом» (1:1) в Лиге чемпионов.
Он был заменен во втором тайме матча. Оказалось, американец получил два перелома.
У него обнаружили переломы 2-й и 3-й плюсневых костей. На восстановление уйдет два месяца, сообщает Sky Sport Italia.
В ближайших матчах команде он не поможет.
Ответная игра пройдет 16 марта.
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