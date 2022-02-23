Игрок «Ювентуса» получил два перелома во время игры с «Вильярреалом»

Маккени пропустит пару месяцев

Фото: Sky Sports

«Ювентус» потерял полузащитника Уэстона Маккени после игры с «Вильярреалом» (1:1) в Лиге чемпионов.

Он был заменен во втором тайме матча. Оказалось, американец получил два перелома.

У него обнаружили переломы 2-й и 3-й плюсневых костей. На восстановление уйдет два месяца, сообщает Sky Sport Italia.

В ближайших матчах команде он не поможет.

Ответная игра пройдет 16 марта.