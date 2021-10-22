Форвард «Александрии»: «Операция прошла успешно. Нужна еще одна»
Игроки «Александрии» поддержали травмированных партнеров в матче с «Десной»
Обоим футболистам потребовалась операция
Фото - ФК Александрия
Два игрока «Александрии» – полузащитник Кирилл Ковалец и нападающий Сергей Гринь получили травмы в матче против «Ворсклы» (1:2). Обоим исполнителям потребовалась операция.
Футболисты «горожан» поддержали партнеров по команде. На встречу 12-го тура УПЛ с «Десной» они вышли в футболках с изображениями игроков в лазарете.
Ранее Гринь рассказал, что ему нужно еще одно хирургическое вмешательство.
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