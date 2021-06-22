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Игроки «Аталанты» чаще всех забивали на Евро-2020

Отличились уже четыре футболиста
Футбол Евро-2020
22 июня 21:50
Игроки «Аталанты» чаще всех забивали на Евро-2020
Маттео Пессина, Фото: AFP

Портал Opta определил игроков клуба, которые чаще всех забивают на Евро-2020.

Больше других отличаются в воротах соперника футболисты «Аталанты». Забили уже четыре игрока команды из Бергамо из различных сборных.

Это Робин Госенс (Германия), Йоахим Мехле (Дания), Маттео Пессина (Италия) и Алексей Миранчук (Россия). Был близок и Руслан Малиновский (Украина), но он не забил пенальти в игре с Северной Македонией.

«Аталанта» может подписать еще одного игрока, выступающего на Евро-2020.

Андрей Усмонов
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Аталанта

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