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Игроки «Аталанты» чаще всех забивали на Евро-2020
Отличились уже четыре футболиста
Маттео Пессина, Фото: AFP
Портал Opta определил игроков клуба, которые чаще всех забивают на Евро-2020.
Больше других отличаются в воротах соперника футболисты «Аталанты». Забили уже четыре игрока команды из Бергамо из различных сборных.
Это Робин Госенс (Германия), Йоахим Мехле (Дания), Маттео Пессина (Италия) и Алексей Миранчук (Россия). Был близок и Руслан Малиновский (Украина), но он не забил пенальти в игре с Северной Македонией.
«Аталанта» может подписать еще одного игрока, выступающего на Евро-2020.
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