Хавбек «Десны» заявил о желании выступать за сборную Украины
Игроки «Десны» обратились в КДК УАФ из-за долгов по зарплате
Тренерскому штабу не платят уже пять месяцев
16 сентября 22:47
Фото: ФК Десна
Несколько игроков «Десны» обратились в КДК УАФ из-за долгов клуба по зарплате.
Речь идет о просрочке в период более нескольких месяцев. Некоторым футболистам должны зарплаты за 3-4 месяца, тренерскому штабу – за 5 месяцев.
В клубе пока не комментируют ситуацию. Имена конкретных игроков не сообщаются.
Примечательно, что президент «Десны» ранее заявлял, что долгов по зарплате нет.
В УПЛ «Десна» идет 4-й в таблице.
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