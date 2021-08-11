Два результативных действия Рамиреса в дебютном матче принесли «Динамо» победу над «Минаем»
Игроки «Динамо» вышли на матч с «Минаем» в футболках в поддержку Попова
Защитник киевлян пропустит полгода из-за травмы
11 августа 23:11
Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» победило в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (2:0). Результативными ударами отличились Виталий Буяльский и Эрик Рамирес.
На игру команда вышла в футболках с фотографией Дениса Попова и словами поддержки. Защитник получил травму крестообразной связки колена.
Центрбек был прооперирован 8 августа. Ожидается, что восстановление займет шесть месяцев.
Также хирургическому вмешательству подвергся главный тренер киевлян Мирча Луческу. После процедуры специалист впервые появился на игре подопечных.
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