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Игроки сборной избивали друг друга большими мячами. Как сборная готовится к ближайшему товарищескому матчу

Национальная команда провела интересную тренировку
Футбол Сборная Украины
10:39
Игроки сборной избивали друг друга большими мячами. Как сборная готовится к ближайшему товарищескому матчу
Тренировка сборной Украины / фото - Football24

Игроки национальной сборной Украины провели интересную тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с Северной Ирландией.

Команда провела сумасшедшее соревнование, в котором игрокам нужно было попасть друг в друга огромными черными мячами. Игроки в дружественной и веселой атмосфере тренировались и проводили эту «игру на выживание».

Напомним, стала известна заявка сборной Украины не предстоящее Евро.

Павел Харченко
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