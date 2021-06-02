Арбитр UEFA провел инструктаж по правилам игры для сборной Украины
Игроки сборной избивали друг друга большими мячами. Как сборная готовится к ближайшему товарищескому матчу
Национальная команда провела интересную тренировку
10:39
Тренировка сборной Украины / фото - Football24
Игроки национальной сборной Украины провели интересную тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу с Северной Ирландией.
Команда провела сумасшедшее соревнование, в котором игрокам нужно было попасть друг в друга огромными черными мячами. Игроки в дружественной и веселой атмосфере тренировались и проводили эту «игру на выживание».
Напомним, стала известна заявка сборной Украины не предстоящее Евро.
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