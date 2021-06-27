Игроки сборной Швеции выйдут на матч с Украиной с мыслями о серии пенальти

Соперник планирует сушить игру?

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Накануне матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной игроки сборной Швеции начали сомневаться в том, что матч завершится в основное время. Защитник Людвиг Аугустинссон поделился ожиданиями от матча. Слова игроков соперника Украины приводит svt.se.

«Мы понимаем, что в матче с Украиной возможна и серия пенальти. Но мы готовы и никто не боится ответственности. Конечно, каждый захочет пробить пенальти. Но после 120 минут игры это могут быть другие ощущения».

Также хавбек шведов Кристофер Олссон поделился опасениями по поводу перехода игры в овертаймы и серии послематчевых пенальти.

«На тренировках легко исполнять 11-метровые удары, но в матче, с его энергией и атмосферой, это сделать очень сложно».

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 29 июня.

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Швеция – Украина.