Игроки сборной Украины прошли тестирование на коронавирус перед вторым сбором

Заключительная часть подготовки к Евро-2020 начнется 28 мая

Фото - УАФ

Сборная Украины утром 28 мая отправится на второй сбор перед Евро-2020. Он пройдет в Харькове, а за день до вылета команда собирается в Киеве.

Стало известно, что предварительно футболисты «сине-желтых» прошли очередное тестирование на коронавирус. К присутствующим на первом сборе игроками присоединятся Роман Яремчук, Роман Безус (оба – «Гент») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»).

В рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату Европы сборная Украины проведет два товарищеских матча. Соперниками «сине-желтых» станут команды Северной Ирландии (3 июня, Днепр) и Кипра (7 июня, Харьков).

Первый из оппонентов уже огласил список игроков, вызванных для участия в поединке.