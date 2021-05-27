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Игроки сборной Украины прошли тестирование на коронавирус перед вторым сбором

Заключительная часть подготовки к Евро-2020 начнется 28 мая
Футбол Сборная Украины
18:01
Игроки сборной Украины прошли тестирование на коронавирус перед вторым сбором
Фото - УАФ

Сборная Украины утром 28 мая отправится на второй сбор перед Евро-2020. Он пройдет в Харькове, а за день до вылета команда собирается в Киеве.

Стало известно, что предварительно футболисты «сине-желтых» прошли очередное тестирование на коронавирус. К присутствующим на первом сборе игроками присоединятся Роман Яремчук, Роман Безус (оба – «Гент») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»).

В рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату Европы сборная Украины проведет два товарищеских матча. Соперниками «сине-желтых» станут команды Северной Ирландии (3 июня, Днепр) и Кипра (7 июня, Харьков).

Первый из оппонентов уже огласил список игроков, вызванных для участия в поединке.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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