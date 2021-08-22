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Игроков «Вереса» наградят рекордными премиальными за победу над «Минаем»

Команда из Ровно занимает 10-ю позицию в УПЛ

Футбол Украинская Премьер-лига
17:48
Игроков «Вереса» наградят рекордными премиальными за победу над «Минаем»
Иван Надеин / Фото: Верес

Президент ровненского «Вереса» Иван Надеин сообщил, что игроки команды получат рекордные премиальные за первую победу в УПЛ. Слова президента приводит официальный сайт клуба.

«Это очень важная для нас победа. Поэтому поздравляю команду. Готовимся к игре с «Десной». Наконец мы снова сделали совместное победное фото.

Команда довольна и получила премиальные. В Первой лиге мы привыкли к победам и каждая ничья воспринималась как неудача. Сейчас ситуация другая.

Каждая победа для нас как праздник. Думаю, для игроков это тоже настоящий праздник. Они сегодня получили рекордные для нас премиальные. Таких премиальных до сих пор команда еще не получала.

Футболисты знают, что нам нужно побеждать и таким образом мы стараемся мотивировать команду. Мы понимаем, что без мотивации не будет никакого результата».

Напомним, «Верес» в пятом туре Украинской премьер-лиги победил «Минай» со счетом 1:0.

Карен Агабекян
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Иван Надеин Верес Минай

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