Игуаин приостановит карьеру через год
Игуаин передумал завершать карьеру и продлил контракт с клубом МЛС
Аргентинец обманул второй раз
Фото: Marca
Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин передумал завершать карьеру.
Как сообщает пресс-служба клуба он продлил контракт с клубом МЛС. Новое соглашение рассчитано на год.
В США он играет с 2020 года. в 36 матчах он забил 13 мячей.
Ранее он заявил, что завершит карьеру игрока в конце прошлого года.
Напомним, что впервые о завершении карьеры аргентинец задумался при игре за «Наполи» после вылета из Лиги Европы в полуфинале от «Днепра» в 2015-м году, но как и тогда этого не случилось.
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