Игуаин передумал завершать карьеру и продлил контракт с клубом МЛС

Аргентинец обманул второй раз

Фото: Marca

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин передумал завершать карьеру.

Как сообщает пресс-служба клуба он продлил контракт с клубом МЛС. Новое соглашение рассчитано на год.

В США он играет с 2020 года. в 36 матчах он забил 13 мячей.

Ранее он заявил, что завершит карьеру игрока в конце прошлого года.

Напомним, что впервые о завершении карьеры аргентинец задумался при игре за «Наполи» после вылета из Лиги Европы в полуфинале от «Днепра» в 2015-м году, но как и тогда этого не случилось.