Дом Икарди был ограблен во время матча ПСЖ
Икарди может стать заменой Роналду в «Ювентусе»
Все будет зависеть от будущего португальской звезды в рядах туринского клуба
16 марта 17:48
Мауро Икарди / Фото - psgtalkБудущее форварда Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе» пока остается неизвестным. Об этом сообщает Tuttosport.
Однако боссы итальянского гранда уже начали искать варианты для усиления состава команды.
Как информирует источник, «Ювентус» в летнее межсезонье провернет трансфер недорогого нападающего, если Роналду решит остаться в Турине. Если он уйдет, то его место в рядах туринцев может занять аргентинский форвард ПСЖ Мауро Икарди.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку и переехать в АПЛ.