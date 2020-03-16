Икарди может стать заменой Роналду в «Ювентусе»

Все будет зависеть от будущего португальской звезды в рядах туринского клуба





Мауро Икарди / Фото - psgtalk

Будущее форвардав туринском «Ювентусе» пока остается неизвестным. Об этом сообщаетОднако боссы итальянского гранда уже начали искать варианты для усиления состава команды.Как информирует источник, «Ювентус» в летнее межсезонье провернет трансфер недорогого нападающего, если Роналду решит остаться в Турине. Если он уйдет, то его место в рядах туринцев может занять аргентинский форвард ПСЖРанее сообщалось, что нападающий «Ювентуса»