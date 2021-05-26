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Икарди может вернуться в Италию
В ПСЖ разочарованы игрой аргентинца
13:10
Фото: AFP
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может вернуться в Италию.
В парижском клубе разочарованы игрой аргентинца. Его готовы отпустить уже летом, сообщает Calciomercato.
На футболиста претендуют «Ювентус», «Милан» и «Рома». Сам Икарди хочет в Испанию. Ранее игрок много лет провел в «Интере».
ПСЖ хочет выручить за игрока более 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 13 мячей за ПСЖ.
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