Икарди может вернуться в Италию

В ПСЖ разочарованы игрой аргентинца

Фото: AFP

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может вернуться в Италию.

В парижском клубе разочарованы игрой аргентинца. Его готовы отпустить уже летом, сообщает Calciomercato.

На футболиста претендуют «Ювентус», «Милан» и «Рома». Сам Икарди хочет в Испанию. Ранее игрок много лет провел в «Интере».

ПСЖ хочет выручить за игрока более 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 13 мячей за ПСЖ.