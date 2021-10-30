«Челси» разгромил «Ньюкасл» благодаря голам во втором тайме
«Им было тяжело». Тухель подвел итоги матча «Челси» – «Ньюкасл»
Лондонцы увезли домой победу в 10-м туре АПЛ
30 октября 22:58
Томас Тухель / фото - Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных над «Ньюкаслом» (3:0) в гостевом матче 10-го тура АПЛ. Цитирует Тухеля портал Football London.
«Им было тяжело, потому что мы отлично играли. Команда приложила много усилий для создания моментов, качественно защищалась. Они же полагались на длинные передачи. Казалось, что они пытаются сбить темп игры и защищаться низким блоком.
Иногда ты уступаешь из-за одной ошибки, стандарта или чего-то еще, и все оценивают игру по-другому. «Ньюкаслу» было тяжело, потому что мы хорошо действовали без мяча».
Напомним, в параллельном матче «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном».
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