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«Имеет большую перспективу». Президент «Вереса» – о зимнем турнире среди украинских команд
Противостоять ровенцам будет еще один клуб УПЛ, а также «Металлист» и «Полесье»
Иван Надеин / Фото - НК Верес
Президент «Вереса» Иван Надеин поделился в эфире Футбол NEWS мнением о выставочном турнире, где команде будут противостоять «Металлист», «Черноморец» и «Полесье».
Лично я с первой секунды разговора, когда узнал об этом турнире, решил, что мы будем участвовать в нем. Здесь есть интрига, будут матчи, которые станут интересны для всех болельщиков, а не только для фанатов этих клубов.
Очень интересным проектом является «Металлист», достаточно амбициозно и Полесье, состав игроков которого позволял бы команде быть выше среднего уровня в УПЛ, «Черноморец», который сейчас ежедневно анонсирует усиление. Это будет интересный турнир для болельщиков.
Зимнюю паузу нужно заполнять. Этот турнир имеет большую перспективу, и я уверен, что Winter Cup-2022 – это только начало, а через 10 лет мы обязательно увидим Winter Cup-2032.
Ранее главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев сообщил, что перед командой не будет стоять задачи выиграть турнир.