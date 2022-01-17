«Имеет большую перспективу». Президент «Вереса» – о зимнем турнире среди украинских команд

Иван Надеин / Фото - НК Верес

Президент «Вереса» Иван Надеин поделился в эфире Футбол NEWS мнением о выставочном турнире, где команде будут противостоять «Металлист», «Черноморец» и «Полесье».

Очень интересным проектом является «Металлист», достаточно амбициозно и Полесье, состав игроков которого позволял бы команде быть выше среднего уровня в УПЛ, «Черноморец», который сейчас ежедневно анонсирует усиление. Это будет интересный турнир для болельщиков.

Зимнюю паузу нужно заполнять. Этот турнир имеет большую перспективу, и я уверен, что Winter Cup-2022 – это только начало, а через 10 лет мы обязательно увидим Winter Cup-2032.