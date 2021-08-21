«Именно с вами я почувствовал вкус побед». Яремчук поблагодарил Шевченко

Форвард закрепился в старте сборной при наставнике

Роман Яремчук и Андрей Шевченко / фото - Neva

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук на своей странице в Instagram попрощался с экс-тренером национальной сборной Андреем Шевченко:

«Спасибо за все тренер! Спасибо за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах. Горжусь, что играл под вашим руководством».

Форвард дебютировал в составе сборной Украины в 2018 году при Шевченко. С того времени он провел 29 матчей, в которых 10 раз отличался забитыми голами.

Яремчук в третьем матче подряд поучаствовал в забитых мячах своей команды. В матче с ПСВ он оформил ассист, но тренер «орлов» Жорже Жезуш заявил, что требует от украинца большего.

Напомним, ранее с Шевченко попрощался вратарь «Реала» Андрей Лунин.