Иммобиле: «Мы проявили свое мастерство»

«Скуадра Адзурра» празднует крупную победу

Чиро Иммобиле / фото - DW

Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал Football Italia о своих ощущениях от победы над сборной Турции со счетом 3:0 в первом матче группового этапа чемпионата Европы:

«Видеть, как радуются болельщики, после всего того, что мы прошли, было потрясающе, мы воссоединились спустя столько времени – все из-за этого чертового вируса. Думаю, мы проявили терпение сегодня. Турция – сильная команда, которая доставила проблем многим ведущим сборным. Мы пытались утомить их в первом тайме, двигали мяч с фланга на фланг, надеясь растянуть их оборону. К несчастью, мы продолжали биться о стену, особенно не шли у нас дела в воздухе. Но после перерыва турки устали сильнее, после первого гола они стали оставлять свободные зоны, и тут уже мы проявили свое мастерство».

Иммобиле стал автором второго гола в противостоянии. Сборная Италии одержала свою первую победу на групповом этапе. Как это было.

Напомним, в это воскресенье сборная Украины встретиться со сборной Нидерландов. Посмотреть трансляцию матча вы можете на нашем сайте