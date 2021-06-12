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Иммобиле: «Мы проявили свое мастерство»

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Футбол ЕВРО-2020
07:35
Иммобиле: «Мы проявили свое мастерство»
Чиро Иммобиле / фото - DW

Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал Football Italia о своих ощущениях от победы над сборной Турции со счетом 3:0 в первом матче группового этапа чемпионата Европы:

«Видеть, как радуются болельщики, после всего того, что мы прошли, было потрясающе, мы воссоединились спустя столько времени – все из-за этого чертового вируса.

Думаю, мы проявили терпение сегодня. Турция – сильная команда, которая доставила проблем многим ведущим сборным.

Мы пытались утомить их в первом тайме, двигали мяч с фланга на фланг, надеясь растянуть их оборону.

К несчастью, мы продолжали биться о стену, особенно не шли у нас дела в воздухе. Но после перерыва турки устали сильнее, после первого гола они стали оставлять свободные зоны, и тут уже мы проявили свое мастерство».

Иммобиле стал автором второго гола в противостоянии. Сборная Италии одержала свою первую победу на групповом этапе. Как это было.

Напомним, в это воскресенье сборная Украины встретиться со сборной Нидерландов. Посмотреть трансляцию матча вы можете на нашем сайте

Павел Харченко
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Теги

Нидерланды - Украина Турция - Италия Чиро Иммобиле

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