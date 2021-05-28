Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»
Индзаги будет получать в «Интере» вдвое больше, чем в «Лацио»
Стали известны детали контракта нового тренера миланцев
13:49
Симоне Индзаги / фото - Лацио
Известный итальянский футбольный портал Сalciomercato раскрыл детали нового контракта Симоне Индзаги с миланским «Интером».
По информации источника, соглашение будет рассчитано на три сезона с окладом в 4.5 млн евро (плюс бонусы) за сезон. Стоит отметить, что это вдвое больше той суммы, которую специалист получал в «Лацио».
Напомним, президент «Лацио» прокомментировал новость об уходе Идзаги.
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