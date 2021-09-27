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Индзаги: «Де Дзерби добился многого за 2,5 месяца в «Шахтере»

Тренер «Интера» поделился мыслями перед матчем с «горняками» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
27 сентября 20:45
Индзаги: «Де Дзерби добился многого за 2,5 месяца в «Шахтере»
Симоне Индзаги / Фото - The Laziali

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». Слова специалиста передает пресс-служба «горняков».

Я не могу назвать этот матч решающим. Конечно, он очень важен. Мы будем играть против сильного соперника, у которого хороший уровень игроков.

Нам нужно проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. Думаю, мы сыграем хорошо, как с «Аталантой». Мне понравилось, как мои подопечные проявили себя.

Я видел матчи «Шахтера» против «Монако». Видел также игру за Суперкубок Украины с «Динамо». Вижу, как Де Дзерби продвигает свои идеи, как он прививает свои идеи команде. За 2,5 месяца работы с «Шахтером» он уже добился очень многого. Я вижу, как он адаптирует свои идеи с учетом того подбора игроков, который у него сейчас имеется в распоряжении.

Моя команда хорошо играла в тех 6 матчах, что она провела после моего прихода. Нам немного не хватает баланса. Большим количеством переходим на чужую половину поля. Возможно, нам следует играть чуточку проще, потому что после ошибок в передачах мы часто пропускаем опасные атаки на наши ворота. Этого нужно избегать.

У нас атакующая команда, мы переходим вперед большими силами, создаем много моментов и бывает, что мы допускаем технический брак, иногда его много. Сильный соперник может этим пользоваться и проводить острые контратаки. Нам следует улучшать игру в этом аспекте. В то же время, нам нужно стремиться играть в свою игру, играть в атакующий футбол и забивать много мячей.

У нас было несколько сложных матчей. В трех мы пропускали первыми. Но мне понравилось, как реагировала команда.

Я хорошо помню этот матч и вечер 21 год назад [«Лацио» победил «Шахтер» (3:0)]. Могу подтвердить, что команда стала более сильной, амбициозной.

Прекрасно знаю результаты этой команды. В позапрошлом сезоне «Шахтер» остановился за шаг до финала Лиги Европы, а в прошлом – очень успешно выступил в группе Лиги чемпионов. «Шахтер» прошел большой путь и очень вырос в своем развитии.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 28 сентября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.

Сергей Стаднюк
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