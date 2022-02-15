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Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит, но хочу, чтобы футболисты играли с чистой головой»

«Интер» ждет противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
15 февраля 20:29
Индзаги: «Ливерпуль» – фаворит, но хочу, чтобы футболисты играли с чистой головой»
Симоне Индзаги / Фото - Интер Милан

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Слова специалиста предает пресс-служба UEFA.

Думаю, что «Ливерпуль» является фаворитом, но эти два матча еще надо сыграть. Нужно придерживаться своей манеры игры. Хочу, чтобы мои футболисты играли с чистой головой, потому что это может быть определяющим. Мы настроены на победу.

Мы смотрели и матчи «Ливерпуля» с «Миланом» в Лиге чемпионов, и их последние поединки на внутренней арене. У этой команды отличные игроки на каждой позиции и замечательный тренер.

Если сделать неудачный пас, они тут же проведут контратаку. Вирджил ван Дейк и Алиссон здорово вводят мяч в игру руками, кидая его очень далеко. Крайние защитники «Ливерпуля» невероятно быстры. В общем, этот соперник способен доставить неприятности на любом участке поля.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 16 февраля на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Интер» – «Ливерпуль». Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Симоне Индзаги Интер Ливерпуль

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