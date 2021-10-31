Дубль Корреа принес победу «Интеру» над «Удинезе»
Индзаги: «Матч с «Шерифом» важнее чем две игры в Серии А»
Тренер – о победе над «Удинезе»
31 октября 17:45
Фото: inter.it
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал Sky Sport Italia победу над «Удинезе» (2:0) в матче 11 тура Серии А.
«Матч был непростой, так как «Удинезе» сильная команда, которая умеет закрывать зоны. У ребят не было много времени на подготовку, но мы много работали и будем продолжать с двумя «сухими» победами. У нас отличные защитники, но «сухие» матчи добываются благодаря балансу всей команды.
Совсем не думал о замене Корреа. В первом тайме он делал то, что я просил, пытался уводить защитников и входить в зоны. Я хорошо его знаю, он – отличный ресурс в нашем распоряжении, мне повезло, что в данный момент могу располагать всеми четырьмя нападающими. Мне нужно выбирать с умом.
Нам предстоит важный матч в Лиге чемпионов в среду и нужно восстановиться психологически и физически. Матч с «Шерифом», наверное, важнее, чем два матча в Серии А. Мы бы могли набрать больше очков в Серии А, но все равно идем хорошо».
«Интер» идет третьим в Серии А.
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