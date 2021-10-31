Индзаги: «Матч с «Шерифом» важнее чем две игры в Серии А»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал Sky Sport Italia победу над «Удинезе» (2:0) в матче 11 тура Серии А.

Совсем не думал о замене Корреа. В первом тайме он делал то, что я просил, пытался уводить защитников и входить в зоны. Я хорошо его знаю, он – отличный ресурс в нашем распоряжении, мне повезло, что в данный момент могу располагать всеми четырьмя нападающими. Мне нужно выбирать с умом.

Нам предстоит важный матч в Лиге чемпионов в среду и нужно восстановиться психологически и физически. Матч с «Шерифом», наверное, важнее, чем два матча в Серии А. Мы бы могли набрать больше очков в Серии А, но все равно идем хорошо».